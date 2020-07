Excedente externo cai para 9,4 mil milhões em maio na Zona Euro

O excedente do comércio externo de bens da Zona Euro recuou em maio. Passou de 20,7 mil milhões de euros, no período homólogo, para 9,4 mil milhões de euros, devido ao impacto da pandemia. Os dados foram revelados esta quinta-feira pelo Eurostat."Em maio de 2020, as medidas para conter a covid-19 aplicadas pelos Estados-membros continuaram a ter um impacto significativo no comércio internacional de bens", refere o Eurostat, no comunicado, notando que as primeiras estimativas "mostram que os resultados para a Zona Euro e para a União Europeia são consideravelmente mais baixos em comparação com maio de 2019".Os números mostram que as exportações de bens para o resto do mundo tiveram, em maio, uma quebra homóloga de 29,5% para os 143,3 mil milhões de euros. Já as importações caíram 26,7% para os 133,9 mil milhões de euros.

Na União Europeia, o excedente da balança comercial externa de bens fixou-se nos 7,1 mil milhões de euros, menos de metade dos 18,6 mil milhões de euros contabilizados no mesmo mês de 2019.

As exportações de bens totalizaram os 129,8 mil milhões, um recuo de 29,7% face ao mesmo período do ano passado. As importações chegaram aos 122,6 mil milhões, menos 26,2% do que em maio de 2019.

O comércio entre os 19 países da moeda única fixou-se nos 125,3 mil mihões, registando um recuo de 27,9%. Isto enquanto as compras e vendas de bens entre os 27 Estados-membros da UE diminuíram 27,3%, para os 195,7 mil milhões de euros.