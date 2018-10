Estes dados são ajustados pelos técnicos da Unidade para serem comparáveis com os do ano passado e, portanto, diferem dos números apresentados pela Direcção-Geral do Orçamento (DGO).

"Excluindo o programa orçamental P013-Saúde, verificou-se um grau de execução de 48%, sendo 10,7 pontos percentuais inferior ao observado no período homólogo", assinalam os técnicos da UTAO. Isto significa que o ministro das Finanças, Mário Centeno, pode gastar nos últimos quatro meses do ano o mesmo que gastou nos primeiros oito meses. Ou seja, gastar o mesmo em metade do tempo.Excluindo a saúde, a aquisição de bens e serviços está a cair 0,5% face ao aumento de 21,7% do desenho do Orçamento. Em montantes, tal significa que em vez de aumentar esta componente em 1.323 milhões de euros (variação absoluta para o total do ano), a despesa com bens e serviços caiu 19 milhões de euros até Agosto. Estes números sinalizam queE onde é que essas compras do Estado não estão a acontecer? As quedas registam-se principalmente na Segurança Interna (-2,2% face ao aumento de 24,8% orçamentado), na Defesa Nacional (-3,5% face ao aumento de 4,1% orçamentado) e ainda na Administração Regional e Local (-3% face ao aumento de 9,2% orçamentado). Apesar de não estar a cair, a aquisição de bens e serviços no Ensino Básico e Secundário está a crescer apenas 0,8% face aos 28,8% orçamentados.Mesmo contabilizando a saúde, os gastos do Estado com bens e serviços estão a crescer abaixo da meta. De acordo com a UTAO, a aquisição de bens e serviços - incluindo saúde, a sua maior rubrica - aumentou 7,6% até Agosto, abaixo da variação implícita no OE2018 de 9,4%. Além disso, este número é empolado em grande parte pelas injecções de capital que serviram para amortizar pagamentos em atraso, principalmente em hospitais, o que corresponde a bens e serviços contratualizados no passado e não a novas compras.