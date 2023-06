Execução Orçamental: Ritmo de investimento público ainda a um quinto da meta anual

Partilhar artigo



O ritmo de crescimento do investimento público ainda está longe de ter acelerado para os níveis projetados pelo Governo para este ano, mantendo-se a um quinto da velocidade prevista no Orçamento do Estado para 2023 e num "padrão de desvio" que não se alterou para já.



Os cálculos da Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) do Parlamento, com base nos dados da Direção-Geral do Orçamento, indicam ...