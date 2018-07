Explicação de renúncia de Robles contraria posição da Comissão Política do Bloco

Ricardo Robles sustenta que a aquisição de um imóvel para posterior venda com realização de mais-valia "revelou-se um problema político real e criou um enorme constrangimento" à sua acção. Porém, ao final do dia de sexta-feira, o órgão dirigente bloquista sustentava que "a conduta do vereador Ricardo Robles em nada diminui a sua legitimidade na defesa das políticas públicas que tem proposto e continuará a propor".

A Comissão Política do Bloco de Esquerda não considerou que a conduta privada de Ricardo Robles pudesse colocar entraves à sua acção enquanto vereador da câmara de Lisboa. Contudo, o próprio considera que sim. Na justificação dada para a renúncia anunciada esta segunda-feira, 30 de Julho, Robles refere que a polémica em torno da compra de um imóvel para posterior venda "revelou-se um problema político real e criou um enorme constrangimento".





Já no final do dia da passada sexta-feira, o órgão dirigente bloquista enviou uma nota às redacções em que defendia que "a conduta do vereador Ricardo Robles em nada diminui a sua legitimidade na defesa das políticas públicas que tem proposto e continuará a propor".