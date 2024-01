Exportações caem 1,5% e importações 7,6% em novembro e pelo 8.º mês consecutivo

As, destacando-se as quebras nos fluxos de fornecimentos industriais e de combustíveis e lubrificantes, anunciou esta terça-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE)."Em novembro de 2023, as exportações e as importações de bens registaram variações homólogas nominais de -1,5% e -7,6%, respetivamente (-3,3% e -1,8%, pela mesma ordem, em outubro de 2023), destacando-se os(-5,4% e -13,3% nas exportações e -12,2% e -36,8% nas importações, respetivamente)", apontam as estatísticas do comércio internacional do INE.Este é ocom os mercados externos, que não recuavam desde os primeiros meses de 2021.