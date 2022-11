Exportações chinesas a descer. Desde maio de 2020 que não caíam tanto

As exportações e importações chinesas registaram ambas uma queda em outubro, como não acontecia desde maio de 2020.

As exportações chinesas caíram 0,3% em outubro, em termos homólogos – o pior desempenho desde maio de 2020 – contra a expectativa de um aumento de 4,3%, segundo as estimativas dos especialistas consultados pela Reuters.



Também as importações deslizaram 0,7%, quando era esperado um aumento de 0,1%. Em setembro, as exportações subiram 5,7%.

As exportações para os EUA caíram 12,6% em termos homólogos, a terceira queda mensal consecutiva. Já para a União Europeia, as exportações caíram 9%, depois de subirem em setembro.

Em sentido contrário, as exportações para a Associação de Nações do Sudoeste Asiático (ASEAN) escalaram 20% durante este período.

Numa análise por produtos, as exportações de eletrodomésticos caíram mais de 20%, a par dos brinquedos (18%) e sapatos (quase 11%).

Já as exportações de automóveis aumentaram 60% durante este mês para 352 mil veículos.

Em termos de importações, as atenções viram-se para o petróleo. O maior importador de petróleo do mundo viu a entrada de ouro negro no país subir 14%, a par das importações de carvão que aumentaram 8%. Já as importações de gás natural deslizaram quase 19%.