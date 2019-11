As importações cresceram cinco vezes mais do que as exportações durante o terceiro trimestre deste ano, em termos homólogos, segundo os dados do INE.

Analisando o acumulado até setembro, as exportações estão a crescer 2,5% ao passo que as importações - cuja base já é maior que a das exportações - aumentam 7,9%.



É esta evolução que tem levado à deterioração do défice comercial, o que penaliza as contas externas de Portugal. Desde o início do ano, o défice comercial de bens já aumentou 27% face ao mesmo período do ano passado, situando-se nos 15,6 mil milhões de euros.



As exportações de bens cresceram apenas 1,2% entre junho e setembro deste ano, face ao mesmo período de 2018, ao passo que as importações aumentaram 6,3%, cinco vezes mais. Os números foram divulgados esta sexta-feira, 8 de novembro, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE)."No 3.º trimestre de 2019, as exportações e as importações aumentaram 1,2% e 6,3%, respetivamente, face ao 3.º trimestre de 2018", revela o gabinete de estatísticas. Este ritmo de crescimento representa uma desaceleração face à subida de 5,8% das exportações no terceiro trimestre de 2018.Estes dados publicados pelo INE não são deflacionados, ou seja, não têm em conta a variação de preços. Além disso, não estão incluídas as exportações ou importações de serviços, componente onde se encontra o turismo.