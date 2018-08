Exportações da China aceleram em Julho apesar das tarifas

No primeiro mês em que estiveram em vigor as tarifas impostas por Trump sobre as importações chinesas, a segunda maior economia do mundo conseguiu aumentar as suas vendas para o exterior em 12,2%, mais do que no mês anterior.

As exportações da China subiram mais do que era esperado em Julho, o primeiro mês em que estiveram em vigor as tarifas impostas pela administração Trump. Ao mesmo tempo, o excedente comercial em relação aos Estados Unidos permaneceu próximo de níveis recorde, contrariando as pretensões do presidente norte-americano.





Segundo os dados divulgados esta quarta-feira, 8 de Agosto, as exportações chinesas aumentaram 12,2%, em termos homólogos, depois do crescimento de 11,2% registado em Junho. A evolução foi mais favorável do que era esperado, já que os analistas consultados pela Reuters antecipavam uma subida de apenas 10%.