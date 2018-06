Exportações e importações da China crescem mais do que o esperado. Excedente com os EUA sobe

Reuters

A China manteve um forte crescimento das suas exportações em Maio, mesmo num contexto de guerra comercial iminente com a maior economia do mundo.

De acordo com os dados revelados esta sexta-feira, 8 de Junho, as exportações subiram 12,6% em Maio, depois do avanço de 12,7% registado em Abril. Este resultado superou as estimativas dos economistas consultados pela Reuters que apontavam para um aumento de apenas 10%.

Também as importações da China cresceram mais do que o previsto. As compras ao estrangeiro aumentaram 26% no mês passado – a maior subida desde Janeiro e acima das projecções dos analistas que apontavam para 18,7%. Em Abril, as importações já haviam crescido 21,5%.

Esta evolução é conhecida numa altura em que a China se está a comprometer com os seus parceiros comerciais – incluindo os Estados Unidos – em tomar medidas no sentido de aumentar as importações.

O forte crescimento nas importações foi impulsionado pelas compras de chips de computador, bem como "commodities", incluindo petróleo bruto agrícola, minério de cobre e gás natural.

Entre os principais parceiros comerciais, as importações chinesas da Austrália registaram a maior subida em Maio, aumentando 22,4% em termos homólogos, depois da queda de 3,1% em Abril. As importações da Coreia do Sul subiram 31,8%.

O excedente comercial da China diminuiu de 28,38 mil milhões de dólares, em Abril, para 24,92 mil milhões de dólares em Maio, ficando bem abaixo das previsões dos analistas de 31,9 mil milhões.

Excedente comercial com os EUA aumenta

As exportações da China para os Estados Unidos aumentaram 11,6% em Maio em relação ao mesmo mês do ano passado, depois de uma subida de 9,7% em Abril. Já as importações cresceram 11,4%, muito abaixo do acréscimo de 20,3% no mês anterior.

Esta evolução elevou o excedente da China com os Estados Unidos para 24,58 mil milhões de dólares em Maio, o que compara com 22,15 mil milhões em Abril, segundo cálculos da Reuters.