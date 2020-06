Exportações e importações portuguesas com colapso de quase 40% em abril

As exportações nacionais afundaram em todas as categorias, em abril, à exceção dos produtosa limentares que registaram um acréscimo ligeiro.

A pandemia de covid-19 teve um forte impacto nas trocas comerciais de Portugal. Isso mesmo é visível nos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgados esta terça-feira, 9 de junho, que mostram que as exportações portuguesas afundaram 39,8% em abril, enquanto as importações colapsaram 39,1%.

Estas variações seguem-se a quebras já significativas em março, de 12,7% das exportações e de 11,6% das importações, que refletiram já o impacto da pandemia, que paralisou parte da atividade económica do país.

Em abril, quase todas as categorias de produtos apresentaram decréscimos significativos, destacando-se as exportações e importações de material de transporte, com quebras de 77,6% e 75,2%, respetivamente. A única categoria de produtos onde se registou um aumento nas exportações foi a de Produtos alimentares e bebidas, com uma subida ligeira de 0,3%.





No caso das importações nenhuma das grandes categorias de bens registou um aumento. Contudo, as compras ao estrangeiro de produtos relacionados com a covid-19 subiram de forma acelerada, sobretudo à China, que se tornou assim o único país a quem Portugal comprou mais em abril.