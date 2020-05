Exportações para Angola caíram 22%

As exportações de Portugal para Angola no primeiro trimestre deste ano caíram 22%, descendo de 287 milhões de euros de janeiro a março de 2019 para 224 milhões nos primeiros três meses deste ano.





De acordo com os dados compilados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) para a Lusa, a queda nas vendas para Angola ainda no período antes da pandemia da covid-19 acompanha a tendência da descida para os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), que regista uma queda de 8,3% entre janeiro e março.





Nestes meses, as vendas para estes países desceram de 425 milhões de euros, nos primeiros três meses do ano passado, para 389 milhões no primeiro trimestre de 2020.

Onde a quebra nas exportações foi mais significativa foi na Guiné Equatorial, que registou uma quebra de 77%, embora com valores bastante mais pequenos: as vendas passaram de 3,2 milhões para 738 mil euros, de janeiro a março deste ano.

Em sentido inverso, houve fortes aumentos para Cabo Verde e para Moçambique, tendo ambos os países registado aumentos nas compras a Portugal na ordem dos 30%, para 77 milhões e 53 milhões de euros, respetivamente.

A nível mundial, as exportações diminuíram 13,0% e as importações recuaram 11,9% em março em termos homólogos, um "acentuado decréscimo" face aos dois meses anteriores que "reflete já parcialmente efeitos da pandemia de covid-19", divulgou na semana passada o INE.

Segundo o INE, em termos médios, no período de janeiro-fevereiro de 2020, as exportações tinham registado um aumento de 2,2% e as importações tinham progredido 0,2%.