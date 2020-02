Estes dados publicados pelo INE não são deflacionados, ou seja, não têm em conta a variação de preços. Além disso, não estão incluídas as exportações ou importações de serviços, componente onde se encontra o turismo.

O crescimento de 3,6% das exportações representa uma desaceleração face aos 5,3% registados no ano passado, o que por sua vez já representava uma travagem face à subida de 10% das vendas ao exterior em 2017, como mostra o gráfico. Já as importações também travaram, mas estão há quatro anos consecutivos a crescer a um ritmo superior.O que resulta desta evolução das exportações e importações é o aumento do défice comercial de bens, que está perto de superar o máximo alcançado em 2010 (21.379 milhões de euros). "O défice da balança comercial atingiu 20.399 milhões de euros em 2019, o que representa um aumento de 2.842 milhões de euros face ao ano anterior, refletindo-se num decréscimo da taxa de cobertura de 2,1 p.p. (74,6% em 2019)", escreve o gabinete de estatísticas.No total, Portugal exportou 59,9 mil milhões de euros em 2019 e importou 80,3 mil milhões de euros, o que se traduz numa taxa de cobertura de 74,6%, a mais baixa desde 2011 (71,9%).Na análise que exclui os combustíveis e lubrificantes, uma categoria mais volátil, as conclusões são semelhantes: as exportações (4,5%) cresceram menos do que as importações (7,4%) e o défice da balança comercial aumentou 2,5 mil milhões de euros, atingindo os 14,95 mil milhões de euros. É possível assim dizer que os combustíveis não foram determinantes para o aumento do défice comercial, mas é certo que 25% desse défice resulta do desequilíbrio entre as exportações e importações dos combustíveis.Para 2020, a expectativa dos empresários é que as exportações continuem a desacelerar para um crescimento de 2,1% Em dezembro de 2019, as exportações de bens cresceram 5,4% face ao mesmo mês de 2018 enquanto as importações cresceram 1,2%, continuando um desempenho que já tinha sido registado em novembro No caso das vendas ao exterior, "destaca-se nas exportações o acréscimo dos Combustíveis e lubrificantes (+38,5%) e o decréscimo dos Automóveis para transporte de passageiros (-26,2%)", refere o INE, o que mostra o impacto dos combustíveis. Excluindo essa componente, as exportações cresceram 2,8% e as importações 0,9%.A diminuição das exportações de automóveis deve-se à base de comparação dada a "elevada exportação registada em dezembro de 2018, após o desbloqueio da saída destes bens do porto de Setúbal".De qualquer forma, esta evolução permitiu que em dezembro o défice comercial de bens fosse inferior ao do ano anterior.Quanto ao quarto trimestre, de outubro a dezembro, as exportações aumentaram 7,5% e as importações 3%, o que contraria a tendência anual de as exportações terem crescido menos do que as importações.(Notícia atualizada às 11h32 com mais informação)