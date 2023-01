Famílias da Zona Euro mantêm ritmo de consumo no terceiro trimestre

O consumo real per capita das famílias do espaço do euro continuou a avançar sem travagem no terceiro trimestre, indica nesta sexta-feira o Eurostat com base nos dados detalhados das contas nacionais dos países.

A variação foi de 0,5%, igual à do trimestre precedente, superando o indicador de variação dos rendimentos per capita, que em termos reais subiram apenas 0,4% (menos 0,7% no segundo trimestre).

Leia Também Preços em Espanha dão pistas para evolução na Zona Euro

Já na União Europeia dos 27, os consumidores gastaram mais 0,7% em termos reais médios, acima de 0,4% do segundo trimestre. O impulso acontece apesar de os rendimentos terem registado uma subida real de apenas 0,1%, e após uma quebra de 1,1% três meses antes.

Leia Também Inflação supercrítica prende a atenção dos bancos centrais

Sem ter em conta a erosão de rendimentos trazida pela inflação, em termos nominais os rendimentos brutos das famílias no espaço do euro subiam 2,4%, sendo a variação de 1,9% na UE alargada.

Para esta evolução, contribuíram na Zona Euro sobretudo a evolução de salários, as transferências sociais, rendimentos de ativos e outros. Impostos e contribuições sociais tiveram um contributo negativo, segundo o Eurostat. O mesmo sucede na UE a 27, mas com menor contributo de transferências sociais.

A fraca evolução dos rendimentos e a manutenção da subida no consumo tem encolhido a taxa de poupança das famílias europeias, com poucas exceções. Nos dados até aqui disponíveis, apenas Áustria, República Checa e Polónia têm aumentado a percentagem de rendimento não gasto. Portugal, por outro lado, apresenta a segunda maior quebra, logo atrás da Hungria, depois de ter alcançado uma taxa de poupança praticamente nula no terceiro trimestre.

O investimento das famílias também está em queda, com exceção de cinco países – entre estes, Portugal.