Famílias já guardaram 11,4 mil milhões extras na pandemia

Desde que a pandemia de covid-19 estalou, as famílias em Portugal já puseram de parte, em poupanças, mais 11,4 mil milhões do que o que seria de esperar. São mais 74% do que o valor médio habitual em 2019.Os dados resultam de uma análise aos indicadores do Instituto Nacional de Estatística (INE). Antes da pandemia, em 2019, a taxa de poupança das famílias era de 7% do seu rendimento disponível. Mas com o surgimento ...