Famílias portuguesas são das que mais esperam gastar poupanças

Apesar da melhoria da confiança dos consumidores em julho, as famílias estão agora mais preocupadas com os seus rendimentos e com as suas poupanças do que no mês anterior. Expectativa das empresas sobre os preços de venda desce.

Famílias portuguesas são das que mais esperam gastar poupanças









