Fed corta juros e Powell admite ir mais longe

Sem supresas, o banco central norte-americano decidiu-se por um corte de 25 pontos base da taxa dos fundos federais, para um intervalo entre 1,75% e 2%.



Além disso, anunciou também uma redução, de 30 pontos base, da taxa "overnight reverse repos", para 1,7% - ou seja, a taxa de juro do "overnight reverse repurchase agreement" (ON RRP), um acordo entre a Reserva Federal (Fed) e as instituições financeiras não bancárias através do qual estas recebem uma indemnização pelo empréstimo dos seus fundos à Fed num dia.



O presidente da Fed, Jerome Powell, falou entretanto e disse que "se a economia enfraquecer, poderão ser necessários cortes mais profundos". Foi o suficiente para animar as bolsas.



Os principais índices de Wall Street estavam a cair - com o Nasdaq a ceder mais de 1% e o S&P 500 perto de chegar a esse patamar de perdas, dado que a dimensão do corte decepcionou -, mas recuperaram de imediato parte das descidas assim que Powell falou.



Jerome Powell prometeu que a Reserva Federal se manterá vigilante e que atuará no sentido de contrariar qualquer desaceleração económica no país.





No seu comunicado, os responsáveis do Comité Federal do Mercado Aberto (FOMC, na sigla original), sublinham que continuarão a monitorizar as implicações da informação que for divulgada relativamente ao panorama económico do país e que a Fed atuará de forma apropriada no sentido de sustentar a expansão, com um sólido mercado de trabalho e a taxa de inflação perto da meta de 2% definida pelo banco central.



"Apesar de os gastos das famílias estarem a crescer a um ritmo robusto, o investimento fixo das empresas e as exportações ficaram mais débeis", realça o FOMC no mesmo documento.



O FOMC também divulgou as suas estimativas para o último trimestre de 2019, tendo projetado que a taxa de desemprego termine o ano nos 3,7%, mais um décimo do que em junho, e que termine 2020 no mesmo nível.



Quanto à inflação, os responsáveis da Fed continuam a considerar que esta não atingirá a meta dos 2% até 2021.



Ciclo de subidas está a ficar para trás