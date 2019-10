Fed já começa a debater duração da política de corte de juros

Nas atas da Reserva Federal norte-americana relativas à reunião de 17 e 18 de setembro, vários responsáveis do banco central referem que os valores da inflação justificaram a decisão de um corte de juros no mês passado. E depois de Powell ter dito várias vezes que as duas recentes reduções da taxa diretora não significam uma mudança de rumo na política de normalização monetária, o certo é que já se começa a debater na Fed a duração destas medidas.