Fed já estuda subir taxa de juro para níveis acima de 3%

As críticas de Donald Trump não travam a intenção da Reserva Federal em continuar a subir a taxa de juro de referência dos Estados Unidos, embora não seja unânime a ideia de adoptar uma política monetária restritiva.

A Reserva Federal (Fed) pretende continuar a subir a taxa de juro de referência e iniciou já o debate sobre se deverá adoptar uma politica monetária restritiva, o que implica colocar o preço do dinheiro acima do nível considerado neutral numa perspectiva de longo prazo.

De acordo com as actas da última reunião do banco central, que decorreu a 26 de Setembro, e que foram reveladas esta quarta-feira, 17 de Outubro, os responsáveis da Fed foram unânimes na decisão de colocar a taxa de juro de referência entre 2 e 2,25%.