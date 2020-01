"Também não vou falar sobre populismos. Já falei sobre isso ontem [segunda-feira] duas vezes. Dá a impressão que... de ser um maluquinho dos populismos, mas temo que, efetivamente, alguma coisa de grave se possa vir a passar na Europa e noutros países, entre os quais Portugal", afirmou.



Insistiu que é preciso "estar alerta" e avisou que é contra a ideia de que "a melhor maneira de fazer política é o silêncio, fingir que as coisas não acontecem, meter a cabeça na areia e deixar que as coisas passem".



"Não. Acho que, quando há sinais como aqueles que foram dados na entrevista de um dos chefes ideológicos e políticos da extrema-direita americana [Steve Bannon] no Expresso, todos devemos estar atentos e não levar a brincar estas questões", afirmou, numa receção onde estava o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, diplomatas e deputados à Assembleia da República.



Na entrevista publicada no sábado no semanário, Bannon afirmou que o que aconteceu nos Estados Unidos, com a eleição de Donald Trump, com uma viragem à direita, é "uma revolução das classes trabalhadora e média", e que essa "revolução" também "acontecerá em Portugal".



Ferro Rodrigues manifestou-se preocupado com o agravamento da tensão no Médio Oriente, depois de um ataque ordenado pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, que na sexta-feira matou Qassem Soleimani, um alto comandante militar iraniano, em Bagdad, capital do Iraque.



E, frente ao ministro Santos Silva, afirmou que a Assembleia da República "vai continuar o seu trabalho em articulação com o Ministério dos Negócios Estrangeiros" e "com o Presidente da República".



No mesmo tom, o ministro afirmou a importância da cooperação entre os órgãos de soberania quanto à política externa portuguesa.



Pouco antes, os convidados - membros do Governo, deputados e diplomatas - ouviram as Janeiras pelo grupo de cavaquinhos da universidade sénior do Rotary Club de Porto de Mós, distrito de Leiria.

