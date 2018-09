Fesap: Governo não abriu o jogo sobre aumentos na Função Pública

Os sindicatos queriam uma garantia sobre aumentos salariais no próximo ano, mas de acordo com a Fesap, a primeira estrutura que foi recebida esta quarta-feira no Ministério das Finanças, o Governo não terá esclarecido o que vai fazer.

A pouco mais de um mês da apresentação do orçamento do Estado, o Governo não terá dado pistas claras aos sindicatos sobre eventuais aumentos salariais na Função Pública.





De acordo com José Abraão, da Fesap, a primeira estrutura que foi recebida no Ministério das Finanças, o Governo limitou-se neste ponto a "dizer que ia analisar e estudar" as propostas dos sindicatos.