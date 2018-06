Fidelidade vendeu 2.000 casas sem dar preferência aos inquilinos

Os chinocas ainda não investiram um tostão no sector produtivo. É só sacar graças ao Passos e o Costas vai pelo mesmo caminho.

Anónimo

Há 1 hora

Toca a vender activos cá para investir em dívida da FOSUN !! Antigamente as seguradoras tinham de deter activos sólidos ( Fidelidade tinha imóveis e títulos classificados com bons rating´s ex AAA) agora que os chinocas a compraram, vendem os activos e compram dívida da FOSUN. Financiam a compra