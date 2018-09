Fim das compras do BCE vai beneficiar a dívida portuguesa

O programa de compra de dívida do BCE vai entrar na última ronda no próximo mês. Um fim gradual que deve beneficiar os títulos de Portugal, mas também da Finlândia e Irlanda.

"Tendo em conta as compras na Finlândia e Irlanda, consideramos que há margem para uma diminuição do spread entre as obrigações soberanas finlandesas face à União Europeia. O mesmo acontece na Irlanda", afirmou Jens Peter Sorensen, analista chefe do Danske Bank A/S, à Bloomberg. "Portugal também deve beneficiar, sobretudo se a situação em Itália acalmar", acrescentou.