Finalistas da Liga das Nações ficam isentos de impostos a partir de amanhã

O regime fiscal especial para as entidades organizadoras, clubes e desportistas envolvidos nas finais da Liga das Nações e Supertaça Europeia entra em vigor a partir de amanhã, depois de o diploma ter sido esta terça-feira publicado em Diário da República. Em causa está a criação de um regime que atribui isenção de IRS e de IRC aos rendimentos dos participantes que sejam considerados não residentes em Portugal.



"São isentos de IRC e de IRS os rendimentos relativos à organização e realização das provas UEFA Nations League Finals 2019 e UEFA Super Cup Final 2020, auferidos pelas entidades organizadoras das finais, pelos seus representantes e funcionários, bem como pelas associações dos países e pelos clubes de futebol, respetivos desportistas e equipas técnicas, nomeadamente treinadores, equipas médicas e de segurança privada e outro pessoal de apoio, em virtude da sua participação nas referidas partidas", lê-se no diploma.



Esta proposta apresentada pelo Governo foi aprovada a 10 de maio no parlamento, tendo o diploma contado apenas com os votos favoráveis do PS e com a abstenção das restantes bancadas.





O objetivo da medida, como referiu o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais no debate em plenário, é evitar uma dupla tributação por parte dos rendimentos auferidos por não residentes, criando-se uma garantia adicional face ao que já preveem os acordos de dupla tributação.