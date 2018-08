As cativações correspondem a um instrumento de gestão da execução orçamental que visa, essencialmente, evitar a concretização de despesa para a qual depois não haja receita suficiente. Segundo a DGO, no ano passado, a receita própria arrecadada ficou aquém do inscrito no orçamento dos serviços em cerca de 297 milhões de euros.



Contudo, uma parte dos cativos também se aplica sobre as receitas gerais, ajudando o Governo a garantir que a evolução da despesa não se afasta das metas orçamentais.



A publicação da informação sobre as cativações durante o ano corrente resulta de uma exigência da Assembleia da República, depois de em 2017 o Governo ter recorrido a um recorde de cativações para controlar a execução orçamental.



(Notícia em actualização)

Segundo a DGO, os cativos previstos no Orçamento do Estado para 2018 – somando o valor dos aplicados sobre a aquisição de bens e serviços e projectos com as reservas orçamentais – eram de 1.086,3 milhões de euros. Até Março estava por libertar quase a totalidade deste valor: 1.043,9 milhões de euros. Contudo, estes dados não contam ainda com os cativos acrescentados através do decreto-lei de execução orçamental.