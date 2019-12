Finanças desbloqueiam verba para bloco cirúrgico no IPO de Coimbra

O Instituto Português de Oncologia (IPO) de Coimbra Francisco Gentil acaba de receber a autorização do Governo para assumir uma despesa de quase 1,5 milhões de euros, a que acresce ainda a taxa de IVA, para a compra e montagem de "equipamento médico-cirúrgico de um bloco operatório com duas salas de cirurgia, incluindo a sua conceção e construção".

A luz verde para avançar com este contrato, que tem um período de 24 meses e encargos divididos pelos anos de 2019 e 2020, leva a assinatura do secretário de Estado do Orçamento, João Leão, e da nova secretária de Estado Adjunta e da Saúde, Jamila Madeira.

A portaria governamental, publicada em Diário da República esta segunda-feira, 9 de dezembro, divide o montante em duas partes iguais e salvaguarda que estes encargos "são satisfeitos por verbas adequadas" do IPO de Coimbra, cuja lotação atual ronda as 231 camas e onde trabalham cerca de mil pessoas.

A requalificação do edifício da cirurgia desta instituição do Serviço Nacional de Saúde, num investimento global de 28,8 milhões de euros, é um dos projetos incluídos no chamado Programa de Investimentos na Área da Saúde (PIAS), financiado por verbas do Orçamento do Estado e por fundos europeus, que foi aprovado pelo Executivo em abril de 2019.

O IPO de Coimbra salientou que esta obra é "um dos mais importantes desígnios e uma das aspirações mais antigas dos seus profissionais". "As obras de requalificação permitirão corresponder aos padrões de qualidade estruturais e tecnológicos preconizados para os centros de oncologia mais diferenciados, bem como proporcionar melhores condições de trabalho para as equipas e de conforto para os doentes", frisou.