Finanças não publicam encargos do Estado com PPP há um ano

O último relatório com detalhes sobre as parcerias público-privadas foi publicado há um ano., Ao Público, o ministério das Finanças garantiu que até ao final desta semana serão publicados novos documentos.

Há meses que a Unidade Técnica de Acompanhamento de Projetos (UTPA), responsável por acompanhar as parcerias público-privadas, não publica nenhum documento sobre o assunto. Segundo o jornal Público, o último relatório com dados detalhados sobre as PPP é referente a março de 2019.





O mesmo jornal relembra que a lei obriga que a UTAP envie o relatório de acompanhamento dos encargos estimados pelo Estado até ao dia 20 do mês seguinte ao do trimestre. Tendo em conta que o último é relativo a março, estão em falta os documentos dos três últimos trimestres.