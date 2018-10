Finanças pedem ao Parlamento 886 milhões para veículos do Banif e BPN

O montante da autorização de despesa para aplicar no que sobrou das duas instituições financeiras, incluído no Orçamento do Estado para 2019, equivale a uma diminuição de 13% face ao previsto para este ano.

O Ministério das Finanças solicitou uma autorização de despesa à Assembleia da República no valor de 548,2 milhões para os três veículos financeiros que o Estado ainda tem a cargo depois da nacionalização do BPN e mais 337,6 milhões de euros para as três sociedades relativas ao Banif.

De acordo com os mapas da proposta de Orçamento do Estado para 2019, citados pelo Dinheiro Vivo, este montante acumulado de 886 milhões de euros representa menos 13% relativamente ao que tinha sido orçamentado para este ano – a informação sobre a execução ainda não está disponível. Apesar deste recuo, continua a equivaler a quase 0,5% do PIB.