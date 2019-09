Os números são referentes ao saldo em contabilidade pública, ou seja, em ótica de caixa. Os números em contabilidade nacional é que são considerados para as metas de Bruxelas - nesta ótica de compromisso apenas existem dados para o primeiro semestre, altura em que se registou um défice de 0,8% do PIB Esta diferenciação é importante porque as Finanças admitem que o saldo orçamental em contabilidade pública é beneficiado por efeitos que não têm impacto no apuramento em contas nacionais na ordem dos 400 milhões de euros, ou seja, exatamente o montante do excedente.O equilíbrio das contas públicas continua a ser conseguido com o ritmo de crescimento da receita superior ao da despesa. O Ministério das Finanças escreve que "esta melhoria do saldo foi o resultado de um crescimento da receita de 4,6% e da despesa de 2,7%".Apesar de os números apontarem eventualmente para um saldo orçamental em contabilidade nacional abaixo da meta anual do Governo (0,2% do PIB), Mário Centeno rejeitou rever a previsão feita pelo Executivo. "Eu não pretendo fazer nenhuma revisão", disse, citado pela Lusa, em reação aos dados do primeiro semestre.A receita fiscal continua a destacar-se com um crescimento de 4,4% até agosto com o IVA a crescer 8,1% e o ISP 9,5%. Tal acontece "apesar da redução das taxas de vários impostos", escrevem as Finanças, argumentando que "a dinâmica da receita é essencialmente justificada pelo bom desempenho da economia".A mesma justificação é dada para a subida de 8,6% até agosto das contribuições para a segurança social, que resulta do elevado nível de emprego em Portugal.Também a subir - mas a um ritmo mais baixo - está a despesa primária (5%). O Governo começa por destacar a variação de 5,2% da despesa do Serviço Nacional de Saúde (SNS), que diz estar em "máximos históricos".Já a fatura salarial da função pública está a subir 4,7%, "refletindo o processo faseado de descongelamento das carreiras entre 2018 e 2020, destacando-se o crescimento expressivo na despesa com professores (3,9%) e profissionais de saúde (6,9%)".A crescer a um ritmo superior ao dos salários estão as pensões. Tal reflete "o facto de a generalidade dos pensionistas ter aumentos nas pensões e de a grande maioria ter aumentos superiores à inflação pelo segundo ano consecutivo, o que acontece pela primeira vez na última década", afirma o Ministério das Finanças, recordando ainda os aumentos extraordinários ocorridos em agosto de 2018 e janeiro de 2019.O Executivo destaca também o crescimento das prestações sociais de 4,5% e o "significativo crescimento do investimento público na Administração Central de 24%, excluindo PPP [parcerias público-privadas]", nomeadamente no sector dos transportes na CP (79%) e Infraestruturas de Portugal (26%)."Os pagamentos em atraso reduziram-se acentuadamente em 208 milhões de euros face a igual período do ano anterior, explicado em grande medida pela diminuição de 186 milhões de euros nos Hospitais E.P.E.", revela o gabinete de Mário Centeno. Contudo, falta saber se os pagamentos em atraso baixaram de julho para agosto de forma a entender a trajetória deste indicador. Esses dados serão divulgados pela DGO.(Notícia atualizada às 15h35 com mais informação)