Finanças recusam descer ISV para os carros usados importados

"Se os veículos novos pagam a totalidade do imposto correspondente à componente ambiental, com base nas respetivas emissões de CO2, por maioria de razão também os veículos usados devem suportar o pagamento da totalidade dessa componente ambiental". A orientação é das Finanças que explicam, desta forma, por que razão não levam em linha de conta a desvalorização comercial dos automóveis usados importados para calcularem o Imposto sobre Veículos (ISV) a que são submetidos quando são introduzidos no mercado português.

No caso dos usados, "os malefícios causados ao ambiente não são inferiores aos dos veículos novos para o mesmo escalão de emissões de CO2", justifica o Ministério das Finanças em comunicado esta segunda-feira, 27 de maio.

Tal como o Negócios noticiou na semana passada, a Autoridade Tributária e Aduaneira foi recentemente condenada pela arbitragem tributária a devolver a um contribuinte parte do ISV suportado na importação de um automóvel usado, considerando que se trava de um tratamento discriminatório face ao que é dado aos veículos nacionais e que tal viola os tratados comunitários.

O Ministério das Finanças que então não se pronunciou - apesar de por várias vezes ter sido contactado pelo Negócios - vem agora afirmar que a legislação portuguesa em nada viola as leis comunitárias, uma postura já defendida em Bruxelas no âmbito de um processo por incumprimento aberto contra Portugal no início deste ano.

"Trata-se, em última análise, de aplicação, na sua essência, do princípio da equivalência consagrado no artigo 1.o do Código do ISV, bem como o princípio do poluidor pagador", sustentam as Finanças. "Se o regime nacional atribuísse um desconto comercial à componente ambiental do ISV para veículos usados adquiridos noutros Estados-Membros da UE estaria a subverter por completo aquele princípio e, pior, estaria a atribuir um alívio fiscal à importação de veículos usados mais poluentes", prossegue o comunicado.





Assim, e recuperando a orientação já incluída nas suas alegações no âmbito do processo que perdeu na arbitragem tributária, as Finanças vêm agora afirmar que "não se trata de criar nenhum obstáculo ao regular funcionamento do mercado único, mas sim de respeitar os compromissos ambientais assumidos pelo Governo português, bem como pelos Estados-Membros no Acordo de Paris sobre as alterações climáticas", designadamente "a neutralidade carbónica em 2050".