Financiamento federal dos EUA está garantido. Trump também vai promulgar

Depois de o Senado norte-americano ter dado luz verde em inícios deste mês ao projecto de lei de financiamento do governo federal, esta quarta-feira foi a vez de a Câmara dos Representantes fazer o mesmo. Com caminho livre no Congresso, só falta Donald Trump promulgar. E o presidente já disse que o faria, evitando assim uma paralisação dos serviços públicos.

A Câmara dos Representantes dos EUA aprovou esta quarta-feira à noite o projecto de lei de financiamento do governo federal, evitando o perigo de uma paralisação dos serviços públicos a partir de dia 30 de Setembro. O presidente Donald Trump, por seu lado, já disse que promulgará a proposta, refere a Reuters.

No passado dia 23 de Março, Trump promulgou o projecto de lei de financiamento federal durante seis meses, aprovado pela Câmara dos Representantes e pelo Senado (as duas casas do Congresso, de maioria republicana), permitindo assim que as agências federais pudessem continuar a ser financiadas e evitando um "shutdown".

Donald Trump viabilizou assim o financiamento para seis meses do governo federal, no valor de 1,3 biliões de dólares, impedindo que se instalasse o caos nos serviços públicos.



O prazo terminava já no próximo dia 30 e sem esta aprovação havia de novo o risco de uma paralisação dos principais serviços governamentais a nível nacional.



A Câmara dos Representantes aprovou o projecto de lei por 361 votos a favor e 61 contra. Agora, segue para Trump - que tem de promulgar ou vetar a proposta -, tendo o presidente já dito que vai assinar por baixo.





Este orçamento agora aprovado no Congresso é avultado, incluindo 675 mil milhões de dólares para financiar o Departamento da Defesa durante um ano inteiro - até 30 de Setembro de 2019 - e cerca de 180 mil milhões para os departamentos do Trabalho, Educação, Saúde e Serviço Social.



"Trata-se de um grande acordo. Pela primeira vez numa década, o Congresso conseguiu financiar os nossos militares na íntegra e a tempo. É difícil explicar o quão importante isto é para as nossas tropas, para as suas famílias e para a segurança do país", declarou o congressista Mac Thornberry, e principal republicano no comité das forças armadas da Câmara dos Representantes, citado pela Reuters.



O pacote que passou no Congresso prevê que o governo federal possa manter-se em pleno funcionamento pelo menos até 7 de Dezembro.



Trump tinha ameaçado deixar o governo paralisar a partir de 1 de Outubro se não obtivesse o dinheiro que pretendia para construir um muro ao longo da fronteira com o México. No entanto, acabou por recuar nessa pretensão - pelo menos até ao próximo dia 6 de Novembro, data das eleições intercalares (que decorrem sempre a meio do mandato presidencial), visto que pretende ver os republicanos a manterem a maioria nas duas câmaras do Congresso, sublinha a Reuters.



(notícia actualizada às 00:44)