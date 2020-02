Depois dos constrangimentos nos últimas dias da data limite para a confirmação de faturas, a Autoridade Tributária decidiu dar mais um dia aos contribuintes. As faturas podem ser validadas no e-fatura até ao final desta quarta-feira.





deduções ao IRS. No entanto, foram detetados "constrangimentos temporários" no website entre as 18 horas e as 24 horas de terça-feira. Continuar a ler Nesse sentido, a Autoridade Tributária admite que esses problemas no website "podem ter condicionado alguns contribuintes na validação das suas faturas" e, por isso, prolongou por mais um dia a possibilidade de confirmação.



Segundo informação do Fisco, durante a terça-feira, prazo limite para a confirmação, foram validadas mais de 33 milhões de faturas, dos quais 13,2 milhões no período dos constrangimentos (ou seja, cerca de 2,2 milhões de faturas por hora).

O prazo para confirmar as faturas que dão deduções no IRS foi prolongado por mais um dia, até ao final desta quarta-feira, 26 de fevereiro, devido a "constrangimentos temporários" no acesso ao portal e-Fatura.Os contribuintes tinham até ao final do dia 25 de fevereiro para confirmarem no portal e-Fatura todas as faturas necessárias para as