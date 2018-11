Fisco investiga um quinto dos portugueses envolvidos em escândalos de "offshores"

O Fisco investigou um quinto dos contribuintes portugueses que foram expostos pelos vários casos de ocultação de milhões de euros em offshores, que têm sido divulgados nos últimos anos.





Os casos Swissleaks, Panama Papers, Malta Files e, mais, recentemente, Paradise Papers expuseram nomes de mais de 1.350 contribuintes portugueses, sendo que a Autoridade Tributária (AT) identificou 343 e investigou 256 desses contribuintes.



Os números foram divulgados pelo Ministério das Finanças ao Jornal Económico, na edição desta sexta-feira, 9 de Novembro. E surgem depois de o presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos, Paulo Ralha, ter afirmado que o Fisco recebe informações de outras jurisdições com operações suspeitas que "pura e simplesmente não são investigadas".



"A AT, no âmbito das suas competências, procede à análise de toda a informação que lhe chega de diversas fontes", afirmaram as Finanças ao Jornal Económico. Ao abrigo dos diversos instrumentos de cooperação internacional, "a AT sempre efectuou o seu tratamento, aplicando modelos de análise de risco, tendo em vista a segmentação dos contribuintes e a identificação para cada segmento das estratégias de actuação mais adequadas", acrescentam.