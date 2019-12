Fisco já acompanha 1.700 pessoas na unidade de grandes contribuintes

Com a troca de informações automática, que tem recebido do estrangeiro, o Fisco acrescentou mais 921 contribuintes particulares à lista de 758 que vinha já acompanhando na unidade dos grandes contribuintes.

O número foi divulgado esta quarta-feira, 4 de dezembro, de manhã no Parlamento, pelo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que se encontra numa audição na Comissão de Orçamento e Finanças, sobre o último relatório de combate à fraude.

"Com a troca de informações automáticas que tivemos, incluindo informações transfronteiriças e dados de saldos bancários, estamos agora mais próximos de 2.000 cadastrados na unidade de grandes contribuintes", revelou António Mendonça Mendes.

O secretário de Estado acrescentou que o Fisco português tem hoje troca de informações com mais de 100 países, tendo a jurisdição portuguesa recebido cerca de um milhão de informações e enviado outros dois milhões para as jurisdições com as quais coopera.

Na unidade de grandes contribuintes está "metade da receita fiscal", salientou o secretário de Estado.