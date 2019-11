Fisco sofre nova derrota e tem de devolver o ISV de mais um carro importado

O Tribunal Arbitral voltou a condenar o Fisco a devolver parte do ISV cobrado a um contribuinte na importação de um carro, considerando que violou as leis comunitárias. É a segunda decisão sobre a mesma matéria e a segunda derrota do Estado, que já enfrenta um processo em Bruxelas pelas mesmas razões.