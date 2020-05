Fitch baixa perspetiva de França para negativa

A agência de notação financeira Fitch manteve esta sexta-feira o 'rating' de França em AA, piorando a perspetiva de evolução da qualidade da dívida soberana de estável para negativa, indicando um provável corte na análise da qualidade do crédito para breve.



"A revisão da perspetiva de evolução ('outlook') reflete a deterioração substancial da economia e finanças públicas de França esperada este ano devido à pandemia da covid-19", justificam os analistas.



"A combinação de uma atividade económica muito reduzida devido às medidas de confinamento introduzidas em março e as políticas do Governo para apoiar a economia no período da reduzida atividade forçada irão aumentar bastante o endividamento do Estado. Esta deterioração dos indicadores das finanças públicas francesas acontecerão num contexto de um nível de endividamento já elevado quando comparado com países com rating igual, um progresso limitado na consolidação fiscal desde a crise financeira global e o crescimento económico moderado", assinala a Fitch.



A dívida pública gaulesa era de 98,4% do PIB no final do ano passado, mais do dobro do que a mediana dos países com rating AA (38,8%), sublinham os analistas.



A Fitch estima que o défice francês aumente dos 3% do PIB em 2019 para 9,3% este ano, acima do valor de 2009, duranto a crise financeira mundial. Para 2021, a agência prevê uma descida do défice, mas apenas para 6,2% do PIB.



Os analistas da agência de notação apontam para uma contração de 7% na economia francesa este ano, com o consumo privado a cair mais do que o PIB. Para 2021, a Fitch antecipa um crescimento de 4,1% no PIB gaulês.