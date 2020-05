Fitch não se pronuncia sobre Portugal

A Fitch optou esta sexta-feira por não se pronunciar sobre a dívida de Portugal, depois de a 17 de abril se ter antecipado ao calendário e ter revisto em baixa a perspetiva (outlook) de positiva para estável.

Assim, o rating permanece em BBB, o penúltimo grau da categoria de investimento de qualidade (ou dois níveis acima de "lixo").





No passado dia 17 de abril, para justificar a sua decisão fora da data agendada, a Fitch disse considerar que "os desenvolvimentos no país justificam este desvio no calendário".

A revisão do outlook, disse a agência no seu relatório, "reflete o impacto significativo que a pandemia global de covid-19 está a ter na economia portugiesa e na situação orçamental do país. Este choque poderá interromper as anteriores melhorias de tendência ao nível do crescimento económico, do rácio da dívida pública face ao PIB e da resiliência do setor bancário".

"A economia de Portugal, de pequena dimensão e aberta, com a sua elevada dependência do turismo, está exposta a riscos negativos decorrentes da gravidade da pandemia, especialmente se o ‘lockdown’ do país persistir além do que está previsto no cenário de base da Fitch", sublinhou a agência nessa altura.