A consultora Fitch Solutions referiu no sábado, 30 de maio, que a forte ligação das empresas de construção portuguesas e brasileiras em Angola impede que as construtoras chinesas, que valem quase um terço do mercado, tenham uma presença ainda mais significativa.

Na análise, a Fitch Solutions escreve que "a grande percentagem da construção detida por empresas chinesas em Angola é indicadora de um grande volume de financiamento soberano e também de investimento dedicado a projetos específicos".



Entre as empresas portuguesas e brasileiras analisadas pela Fitch, a Mota Engil e a Odebrecht destacam-se, com a empresa portuguesa "a ter seis das sete principais obras no país, enquanto a Odebrecht representa 60% das maiores construções brasileiras em Angola".



Na análise, os peritos da Fitch notam ainda que a parte de projetos internacionais no país financiados pelo Governo de Angola vai diminuir devido à queda das receitas petrolíferas, propiciando um aumento do financiamento internacional do desenvolvimento.



"O setor da construção é caracterizado por uma presença significativa de empresas chinesas e portuguesas, mostrando a forte ligação entre Portugal e Angola", refere-se no documento, no qual se explica que "uma grande parte dos projetos mais importantes é financiado por Angola, o que deverá diminuir devido à queda das receitas petrolíferas e aumenta, assim, a percentagem de projetos financiados internacionalmente".



Neste sentido, os analistas lembram que o acordo de assistência financeira assinado no final de 2018 com o Fundo Monetário Internacional (FMI), no valor de 3,7 mil milhões de dólares, cerca de 3,3 mil milhões de euros, prevê a eliminação dos empréstimos pagos em petróleo.



"Esperamos, assim, que o financiamento chinês para projetos fundamentais de infraestruturas diminua, num contexto em que os doadores vão ser atraídos pelas reformas económicas e pelos esforços percecionados de João Lourenço no combate à corrupção, o que vai aumentar a percentagem de projetos de desenvolvimento financiados internacionalmente", conclui o relatório da Fitch Solutions.

