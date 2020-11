FMI alerta que recuperação económica mundial vai abrandar com novos casos covid

Kristalina Georgieva, diretora do FMI, diz que "os países têm começado a sair do buraco da crise da covid-19 (...) mas o reaparecimento das infeções em várias economias mostram quão difícil e incerta a recuperação será".



O Fundo Monetário Internacional FMI) alertou que a recuperação da economia mundial pode estar a desvanecer com as novas restrições impostas pelos governos para combater a propagação do coronavírus a prejudicarem as empresas e economias familiares.O FMI fez notar o notável progresso feito no campo das vacinas, mas também disse que os preços elevados dos ativos apontam para uma desconexão face à economia real e uma ameaça potencial à estabilidade financeira."Enquanto a atividade económica global está a melhorar desde junho, existem sinais que a recuperação pode perder algum ímpeto, e a crise parece deixar marcar mais profundas e desiguais", pode ler-se no relatório divulgado nesta quinta-feira.O alerta do FMI surge numa altura em que os líderes do G-20 se preparam para uma cimeira virtual neste fim de semana, organizada pela Arábia Saudita.Georgieva encorajou as nações do G-20 a prepararem investimentos sincronizados em infraestrutura assim que o vírus estiver controlado, alertando que um novo estudo do FMI mostra grandes ganhos económicos com esses investimentos.Se os países agirem sozinhos, seriam necessários cerca de dois terços a mais de gastos para alcançar os mesmos resultados, acrescenta.