"O banco central da Argentina decidiu adoptar uma taxa de câmbio flutuante, sem intervenção. No cenário de uma instabilidade extrema da taxa de câmbio, o banco pode fazer uma intervenção limitada no mercado cambial para prevenir um mercado sem regras", adiantou Lagarde.



O Presidente da Argentina, Mauricio Macri, tem estado a pressionar para um novo acordo com o FMI para restaurar a confiança dos investidores e reduzir preocupações quanto à capacidade de a Argentina cumprir as suas obrigações de pagamento de dívida no próximo ano.



Na terça-feira realizou-se uma greve nacional para protestar com a gestão feita por Macri da crise económica e a sua decisão de recorrer ao FMI.



O FMI é acusado na Argentina de encorajar as políticas que conduziram, em 2001, à pior crise económica que o país alguma vez conheceu, que provocou que um em cada cinco argentinos ficasse no desemprego e que colocou milhões na pobreza.



O FMI admitiu que fez vários erros que contribuíram para a implosão económica do país.



Um relatório da unidade interna de auditoria do Fundo concluiu que este falhou, ao não fazer o controlo necessário das reformas económicas e sobrestimar o sucesso destas, enquanto continuava a emprestar dinheiro à Argentina apesar de o peso da dívida desta se ter tornado insustentável.



"O FMI não pressionou as autoridades para uma mudança radical de política e em Dezembro de 2001 cortou o apoio financeiro à Argentina", dizia-se naquele documento.



Sem mais apoio do FMI, o Governo de então foi forçado a declarar um incumprimento no reembolso da dívida de 100 mil milhões de dólares.

