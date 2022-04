FMI cria fundo de empréstimos contra alterações climáticas e futuras pandemias

O FMI aprovou a criação do chamado Fundo de Resiliência e Sustentabilidade para ajudar os países de baixos e médios rendimentos, com desafios de longo prazo, como os efeitos das alterações climáticas ou a preparação contra futuras pandemias.A vice-diretora do Fundo para Estratégia, Políticas e Supervisão, Uma Ramakrishnan, explicou hoje em conferência de imprensa que o Conselho de Administração da agência aprovou o novo fundo a13 de abril e que irá lançá-lo a 01 de maio.O objetivo do fundo é dar aos países vulneráveis financiamento de longo prazo, que lhes permita melhorar a resiliência económica e ajudar a equilibrar os pagamentos de forma estável.Esta nova ferramenta irá completar a ferramenta de empréstimos existente do FMI e tem como principal diferencial o foco em desafios estruturais de longo prazo, ao contrário dos outros programas, que são mais focados em problemas de liquidez imediata."Inicialmente, o fundo irá concentrar-se em mitigar os efeitos das alterações climáticas e melhorar a preparação para pandemias, pois ambos são serviços de interesse público e podem ser adicionadas mais metas no futuro", disse Ramakrishnan.De acordo com o FMI, o acesso a este instrumento será voluntário e três quartos dos países membros provavelmente irão solicitá-lo.O dinheiro virá de países ricos com interesses no exterior e os beneficiários serão aqueles "que mais precisam".Nesse sentido, o acesso irá depender das reformas realizadas pelos potenciais destinatários para fortalecer a economia e a viabilidade da sua dívida, indicou o FMI.Serão empréstimos com prazo de 20 anos e carência de dez anos e meio, com taxa de juros "modesta" e menor para os países mais pobres.