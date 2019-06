FMI: Dívida italiana é um dos maiores riscos para a Zona Euro

O Fundo Monetário Internacional (FMI) vê a dívida italiana como um dos grandes riscos que ameaçam a economia da Zona Euro, equiparando-o às tensões comerciais globais e à possibilidade de um Brexit sem acordo, avança a Reuters.





Esta informação consta do relatório que será apresentado pela diretora do fundo, Christine Lagarde (na foto), no próximo dia 13 de junho, numa reunião com os ministros das Finanças europeus. Contudo, os temas principais já foram discutidos esta semana entre representantes da Zona Euro.