Para o FMI os países com défices ou excedentes devem trabalhar lado a lado para "reavivar" os esforços de liberalização e fortalecer o sistema multilateral de comércio, "promovendo particularmente o comércio em serviços, onde os ganhos do comércio são substanciais, mas onde as barreiras mantêm-se altas".



Este é um relatório que se refere aos desequilíbrios externos do ano passado, mas que não fecha aos olhos ao que aconteceu até ao momento neste ano. "Contrariando o cenário de aceleração generalizada do comércio global, as tensões comerciais intensificaram-se durante 2017, com geralmente acções concretas menores, mas receios significativos de escalada [das tensões] (algumas já se concretizaram em 2018)", escreve o Fundo no relatório.



Política orçamental de Trump não vai ajudar



Se as políticas proteccionistas vão ter um "impacto limitado" na resolução do défice das contas externas, a política orçamental de Donald Trump dará um contributo negativo, agravando esse problema. "Sob as políticas actuais, os Estados Unidos vão tornar-se ainda mais um contribuidor importante no défice das contas correntes globais por causa do relaxamento orçamental", alerta o FMI, assinalando que isso irá traduzir-se num aumento dos excedentes para outros países.



O Fundo recomenda os EUA a "calibrarem" a política económica para "reconstruir" espaço orçamental ao mesmo tempo que protege os segmentos mais vulneráveis da população, nomeadamente através de políticas de imigração. Além disso, o FMI recomenda a promoção da formação académica e técnica junto da força de trabalho.



Segundo o relatório, em termos globais, os desequilíbrios externos mantiveram-se praticamente inalterados em 2017. No entanto, o FMI alerta que há uma progressiva concentração desses desequilíbrios em economias avançadas.



Os excedentes maiores e persistentes encontram-se na Alemanha e China, e em menor grau em países como a Coreia do Sul, a Holanda, a Suécia e Singapura. Por outro lado, os maiores défices externos encontram-se nos EUA, Reino Unido e em alguns países da Zona Euro, tal como Portugal ou Espanha. No entanto, nestes dois países a compressão das importações depois da crise e os ganhos de competitividade internacional, assim como o ajustamento dos salários, fortaleceu as contas externas, ainda que a dívida pública e privada externa continue a pesar.



No caso específico da Zona Euro é preocupante o nível de desigualdade entre os Estados-membros nas contas externas. "Os desequilíbrios a nível nacional mantêm-se bastante elevados e o progresso em reduzi-los abrandou", conclui o FMI. Para resolver este problema o Fundo assinala a importância de completar a União Económica e Monetária, mas também de facilitar o investimento em países que necessitam.



"Esta descoberta tem importância porque os desequilíbrios excessivos persistentes podem tornar-se insustentáveis, colocando em risco a economia global e agravando as tensões comerciais", alerta o Fundo. Por isso, a redução dos desequilíbrios tem de ser "amiga do crescimento". Na prática, segundo o FMI, isso passa por colocar os países com excedentes externos a consumir mais, o que pode passar por um aumento do investimento doméstico em infraestruturas ou em melhorias nos apoios sociais do Estado, desencorajando a "poupança excessiva". Já os países com défices externos excessivos devem poupar mais, reduzindo o endividamento do Estado.



Mas para o Fundo não há dúvidas de que as "medidas proteccionistas devem ser evitadas uma vez que são prejudiciais para o crescimento [económico] e fazem pouco para corrigir os desequilíbrios [externos]".

