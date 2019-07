FMI mais pessimista com Alemanha, mas mais otimista com Espanha

O Fundo Monetário Internacional (FMI) manteve a previsão de crescimento do PIB da Zona Euro nos 1,3% este ano, em termos homólogos, mas melhorou a previsão para 1,6% em 2020. As previsões constam da atualização do World Economic Outlook divulgada esta terça-feira, 23 de julho.



A média da Zona Euro é influenciada principalmente pela Alemanha, a maior economia entre as que partilham o euro. O FMI vê a economia alemã a crescer menos em 2019 (0,7%) do que previa em abril, o que é justificado pela menor procura externa e investimento. Ainda ontem o Bundesbank antecipava que a economia alemã deverá ter contraído ligeiramente no segundo trimestre.



Mas 2020 será um ano de recuperação com o crescimento económico a acelerar para os 1,7%. É essa aceleração no próximo ano que leva a uma revisão em alta do PIB no conjunto dos 18 países da moeda única, fruto da recuperação da procura externa e da dissipação de impactos negativos no setor automóvel.