World Economic Outlook e External Sector Report. Além disso, quem estiver neste cargo é responsável por dar contribuições para o G20 e o G7, grupos exclusivos que incluem apenas as maiores economias do mundo. Somam-se ainda investigações e análises espontâneas que o Fundo decide fazer sobre países individuais e temas específicos.

Maurice Obstfeld vai deixar de ser o economista-chefe do Fundo Monetário Internacional (FMI) no final deste ano, pelo que o seu substituto deverá começar em Janeiro de 2019. O economista tinha substituído no cargo Olivier Blanchard em Setembro de 2015.

No anúncio, o Fundo deixa uma pista que poderá beneficiar alguns candidatos, mas excluir outros. "O FMI tem o compromisso de alcançar uma equipa diversificada, incluindo em termos de género, nacionalidade, cultura e passado educativo", assinala o Fundo. Este esforço de diversidade tem sido transversal a vários concursos para posições internacionais de relevo.O economista-chefe terá de responder perante a directora-geral do Fundo Monetário Internacional, a francesa Christine Lagarde, sendo o seu conselheiro económico. Lagarde foi a primeira mulher a chegar ao cargo que existe desde 1946 . O cargo de economista-chefe existe desde 1991 e nunca foi ocupado por uma mulher.Mas há mais requisitos específicos: o candidato tem de ter capacidades intelectuais e de liderança estratégica que o tornem num líder capaz de lidar com o departamento de Research do FMI; ser um líder reconhecido na sua área; apresentar uma "forte capacidade de promover mudanças" e cooperar eficazmente com a direcção do Fundo, mas também com os representantes dos países-membros; ter alta capacidade de resolução de problemas e inovação e ainda qualidades "excepcionais" de escrita e oralidade em inglês, sendo desejável conhecimento de outras línguas.A candidatura pode ser submetida online, mas o preenchimento é longo. Tem de inserir o CV, responder a perguntas pessoais, a questões sobre o seu perfil, a educação, a experiência profissional, referências, entre outros. Os interessados têm até 13 de Agosto para submeter as candidaturas.