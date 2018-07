Esta desaceleração económica preocupa o Fundo uma vez que se esgota o tempo para que os Governos preparem as economias para uma futura crise. Em específico na Zona Euro, o Fundo recomenda que se acelere a resolução dos problemas que persistem no sector financeiro e que se diminua a dívida pública mais rapidamente.



E deixa um alerta que pode ser dirigido para Portugal: o FMI escreve que "evitar uma reversão indiscriminada das reformas pós-crise na regulação ajudaria a manter a resiliência num ambiente financeiro potencialmente mais volátil".



Tensões comerciais afectarão "especialmente" os EUA



Apesar de serem os campeões do crescimento neste momento, entre as economias avançadas, os Estados Unidos estão "especialmente vulneráveis" à guerra comercial, conclui o FMI. Isto porque a retaliação contra as suas medidas vai resultar em tarifas em várias frentes.



No entanto, isso ainda não é visível na economia norte-americana. Para já, o aumento dos gastos públicos, através do corte de impostos implementado pelo actual presidente Donald Trump, está a ajudar a economia norte-americana a crescer acima do seu potencial. Mas o fantasma do conflito comercial paira no ar.



"Evitar medidas proteccionistas e encontrar uma solução cooperativa que promova um contínuo crescimento do comércio de bens e serviços continua a ser essencial para preservar a expansão global", assinala o Fundo Monetário Internacional. Ou seja, a entidade liderada por Lagarde aponta para a direcção oposta à de Trump, aconselhando os países a trabalharem em conjunto para reduzir os custos do comércio internacional e para resolver as barreiras.



Também as projecções para o crescimento do volume do comércio global foram revistas em baixa, em comparação com Abril. Ainda assim, o ritmo de expansão das trocas comerciais será alto: depois de crescer 5,1% em 2017, o comércio global deverá aumentar 4,8% em 2018 e 4,5% em 2019.



Além disso, nos EUA, a Reserva Federal continua a retirar os estímulos da economia, normalizando a política monetária norte-americana. No entanto, o FMI escreve que se a Fed "apertar [a política monetária] mais depressa do que é esperado actualmente" pode levar a "pressões mais intensas" nas economias.

