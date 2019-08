Contudo, a instituição com base em Washington está prestes a eliminar esse limite. Esta quarta-feira, 22 de agosto, a administração do FMI recomendou ao conselho de governadores - os representantes dos países que formam o FMI - para votarem a remoção do limite de idade que atualmente se aplica à posição do diretor-geral.Para a administração do Fundo "eliminar o limite da idade iria fazer com que as condições de nomeação do diretor-geral ficassem em linha com as nomeações dos membros do conselho de administração, que o diretor-geral lidera, e a nomeação do presidente do Banco Mundial, que não está sujeito ao limite de idade". O FMI e o Banco Mundial foram criados na mesma altura, no pós-guerra, surgindo de um acordo entre os EUA e os países europeus.O limite de idade cairá se houve uma maioria simples, desde que haja um mínimo de participação da maioria dos governadores que têm dois terços das quotas de voto, as quais dependem do peso de cada país no capital do FMI. O voto vai decorrer entre 21 de agosto e 4 de setembro.Christine Lagarde sairá oficialmente do Fundo a 12 de setembro. Os candidatos à sua sucessão deverão ficar fechados a 6 de setembro e o processo de seleção encerrará a 4 de outubro.