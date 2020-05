Forças de segurança lideram suspeitas de corrupção na administração central

As forças de segurança e as autarquias voltaram a estar no top das suspeitas de crimes de corrupção em 2019, de acordo com um relatório do Conselho de Prevenção da Corrupção citado pelo Público.

