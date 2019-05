Forças tradicionais caem, mas centro mantém domínio

Às vitórias anunciadas da extrema-direita, liberais e ecologistas responderam com ganhos inesperados que permitem compensar as (também anunciadas) derrotas de muitas das mais relevantes forças de centro-esquerda e centro-direita, precisamente aquelas que mais contribuíram para a construção do projeto de integração europeia. Partidos moderados continuam a dominar o Parlamento Europeu.