Os formadores a recibos verdes do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) podem vir a ser integrados no quadro de pessoal de centros de emprego onde não trabalham. O alerta foi deixado pela Associação Portuguesa de Formadores ao Público, na sua edição desta quinta-feira, 29 de agosto.

Isto porque cada vaga a concurso poder ter mais do que um candidato, ao contrário do que está a ser feito em outros organismos públicos abrangidos pelo Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários da Administração Pública (PREVPAP).

O período de candidatura aos 507 lugares disponíveis abriu a 13 de agosto e fechou nesta quinta-feira. No entanto, o IEFP notificou 1.199 formadores que reuniam as condições para aceder aos concursos, que vão passar por um processo de seleção. No final só haverá lugar para 42,3% dos precários e os restantes 55,7% terão de ser contratados através de outros vínculos, escreve o Público.