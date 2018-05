Fornecedores dos hospitais continuam sem receber facturas de há um ano

O fisco dos EUA tem menos 14% de funcionários em relação a 2012, e a continua a reduzir o número de colaboradores devido à automação. "Spending within the agency has declined by $533 million and its staff has dropped 14 percent since 2012." https://www.cnbc.com/2018/05/11/budget-cuts-shrink-the-irs-and-corporations-are-the-big-winners.html

Anónimo

Há 43 minutos

O fisco da Nova Zelândia reduziu em um terço o número de colaboradores de modo a poder modernizar-se convenientemente. "News broke last year that Inland Revenue was to cut its workforce of 5647 staff to only 3700 people by 2021- almost a third of its workforce" https://www.nzherald.co.nz/wanganui-chronicle/opinion/news/article.cfm?c_id=1503423&objectid=12031470